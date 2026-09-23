Снимка: БГНЕС
Заради катастрофата движението по пътя е затворено
Пътнически автобус и кола катастрофираха на Подбалканския път София – Бургас в района на Калофер. Инцидентът станал в местността "Стражата".
По първоначална информация при сблъсъка е пострадал един човек.
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Снимка: БГНЕС
Заради катастрофата движението по пътя е затворено. На място са екипи на полиция, пожарна и спешна помощ. Причините за инцидента се изясняват.
Снимка: БГНЕСРедактор: Дарина Методиева
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