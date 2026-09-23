Централната избирателна комисия проведе жребия, който определи под какви номера кандидатите за президент и вицепрезидент ще се явят в бюлетината на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична и се проведе в присъствието на представители на партии, коалиции, инициативни комитети, наблюдатели и медии.

Процедурата продължи до определянето на номера за всяка регистрирана кандидатска листа. Изтегленият номер ще бъде един и същ за цялата страна, както и при гласуването извън България. Резултатите от жребия ще бъдат обявени официално с решение на Централната избирателна комисия.

За участие в президентския вот в ЦИК бяха подадени документи за регистрацията на общо 28 кандидатски двойки. Впоследствие стана ясно, че кандидатурата на Явор Бориславов Генов за президент и на Максим Генов Велков за вицепрезидент, няма да участва в тегленето поради недостатъчен брой събрани действителни подписи.

На 23 септември ЦИК тегли номерата в бюлетината за президентските избори

Ето и номерата, определени чрез жребия:

Номер 1 - Георги Николов Димов – кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент;

Номер 2 - Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 3 - Иванка Великова Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент;

Номер 4 - Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 5 - Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 6 - Камен Захариев Тасков – кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент;

Номер 7 - Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент;

Номер 8 - Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 9 - Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 10 - Мария Петрова Колева – кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент;

Номер 11 - Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент, и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент;

Номер 12 - Александър Трифонов Томов – кандидат за президент, и Сергей Петков Инджов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 13 - Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 14 - Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент.

Номер 15 - Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 16 - Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 17 - Радостин Петев Василев – кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 18 - Иван Маркос Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент;

Номер 19 - Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент;

Номер 20 - Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 21 - Волен Николов Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент;

Номер 22 - Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова – кандидат за вицепрезидент;

Номер 23 - Искра Йорданова Недева – кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 24 - Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 25 - Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 26 - Боян Боянов Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 27 - Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент;

Председателят на ЦИК Георги Хорозов обясни, че за определянето на номерата са подготвени три отделни кутии. В първата бяха поставени пликове с имената на присъстващите членове на ЦИК, без това на председателя на Комисията. Втората съдържаше имената на регистрираните за участие партии, коалиции и независими кандидати, а в третата бяха поставени номерата, които ще бъдат изписани в бюлетината. След изтеглянето на всяка двойка единият член на ЦИК определя чрез жребий партията, коалицията или независимите кандидати, а другият тегли съответния номер в бюлетината.

След определянето на номерата в бюлетината ЦИК проведе отделен жребий за реда, по който кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще бъдат представяни в различните форми на предизборната кампания по държавните медии.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите изтече на 22 септември в 17:00 ч. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24:00 ч. на 23 октомври.