Рекорден брой от 28 кандидат-президентски двойки ще се състезават за гласовете на българските избиратели. След като „Възраждане“ обяви своята кандидатура, картината за предстоящата президентска кампания вече е пълна. Лидерът на партията Костадин Костадинов ще се кандидатира за президент, а Петър Волгин - за вицепрезидент. Какво променя появата на тази двойка, накъде могат да се насочат гласовете на различните политически формации и какви са големите теми на кампанията? Темата в "Здравей, България" коментираха журналистите Ружа Райчева и Емилия Милчева и пиар експертът Диана Дамянова.

Според Емилия Милчева кандидатурата на Костадинов и Волгин може да се превърне в „резервоар за гласове“ за Илияна Йотова на евентуален втори тур. „Формално изглежда, че тази двойка ще се бори за гласове, ще разцепва примерно гласовете за госпожа Йотова, но всъщност, според мен, тя ще обедини около себе си по-радикалните гласоподаватели, тъй като госпожа Йотова държи един по-умерен курс“, коментира тя.

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По думите ѝ на първия тур кандидатурата на „Възраждане“ може да привлече избиратели с по-радикални позиции, които на балотажа биха могли да пренасочат вота си към друг кандидат. „На първия тур тя просто ще обедини около себе си тези избиратели, които са малко по-радикално настроени, по-крайни в своите предпочитания, а на балотажа, разбира се, те ще слязат на най-близката спирка и ще ги получи обратно“, заяви Милчева.

По думите на Диана Дамянова обаче ролята на Петър Волгин в двойката може да има по-съществено значение. Тя посочи, че ако Волгин беше кандидат за президент, а Костадинов - за вицепрезидент, ефектът върху кампанията можеше да бъде различен. „Толкова голяма възможност имаше да се разшири ветрилото, ако Волгин е президент. Волгин има свое ядро, което аз съм проучвала, между другото“, заяви тя.

Въпреки това тя допусна, че и при настоящата конфигурация целта на „Възраждане“ може да бъде достигане до балотаж. „Те и сега, между другото, ще се борят за това да го добутат до балотаж“, подчерта Дамянова.

Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатпрезидентската двойка на „Възраждане“

Ружа Райчева не изключи наличието на интрига във втория тур, макар че оценките за това как ще се развие надпреварата са различни. „Не е изключено да има интрига“, коментира тя и подчерта, че ако Волгин беше кандидат за президент, а Костадинов - за вицепрезидент, това би могло да внесе „най-малкото една изненада и раздвижване“ в надпреварата.

Тя изтъкна и позиционирането на Костадин Костадинов в скорошно негово интервю, в което демонстрирал, според нея, по-умерен тон, особено по външнополитическите теми. „Категорично обиране имаше. Така че мисля, че той също мисли за разтваряне на ветрилото“, подчерта Райчева.

Според коментаторите ролите между двамата кандидати могат да бъдат различни – Костадинов да се стреми към по-широко позициониране, а Волгин да заема по-острите позиции.

На въпрос за това как биха се пренасочили гласовете на избирателите на „Възраждане“ при евентуален балотаж Райчева заяви: „Електоратът, който „Възраждане“ има, е много различен от този, който „Прогресивна България“ вече има потенциал да привлече". По думите ѝ Илияна Йотова би могла да привлече по-умерените избиратели с проруска ориентация, докато по-радикално настроените биха останали при „Възраждане“.

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Тримата анализатори отделиха внимание и на поведението на избирателите на ГЕРБ и ДПС. Според тях именно тези групи могат да имат значимо влияние върху разпределението на гласовете.

„Там няма да има едно категорично, ясно гласуване към един определен кандидат. Просто ще се разпръснат поради липсата на един ясен център и техен кандидат“, заяви Емилия Милчева.

„Трябва да знаем за 600 хиляди избиратели в ГЕРБ и ДПС, които де факто ще решат тези избори“, заяви от своя страна Диана Дамянова. И допълни: „В ГЕРБ има доста различни течения. И ние виждахме досега как господин Борисов успяваше да удовлетвори всички със своите послания“, посочи тя.

Според Ружа Райчева Борисов "няма власт над своя избирател в момента". "Ако накарате този избирател да прави нещо, което не иска, този избирател просто няма да го направи“, изтъкна тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова