Астрономическата есен настъпи в 3.05 часа тази нощ, а с нея дойде и първото по-сериозно застудяване.Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS климатологът Симеон Матев и предупреди,че през следващите дни се очакват първите есенни слани.

„Времето си е типично есенно. Хладно е доста. Над 2000 метра има сняг - 2-3-4 сантиметра. Не е кой знае колко, но все пак маркира, че наистина е студено“, обясни Матев.

На връх Мусала тази сутрин температурата е паднала до минус 7 градуса. В някои населени места също са отчетени отрицателни температури. В района на Годеч термометрите са показали минус 0,3 градуса.

По думите на климатолога обаче настоящото застудяване не е аномалия. „Даже си е много нормално. Няма някакви аномалии - въпреки че от началото на септември до момента температурите бяха с абсолютно летни стойности. До 11-ия ден на месеца градусите бяха между 3 и 4 градуса над нормата“, каза той.

Есенно захлаждане в края на септември

Матев обърна внимание и на разликата между астрономическата и метеорологичната есен. „В климатологията и в метеорологията, заради изчисленията, е много по-точно да се правят изчисленията за есенния сезон от 1 септември до 30 ноември. Тоест три пълни календарни месеца. Така че има известно разминаване между климатичната, метеорологичната и астрономическата есен“, обясни той.

Причината за рязкото захлаждане през последните дни е нахлуването на по-студен въздух от север. „От няколко дни на европейския континент се развиват сериозни процеси, главно в северната половина на континента, а в южната беше по-спокойно. Но като една пързалка от Скандинавския полуостров към Балканите се спусна хладен въздух и под негово влияние реално есента дойде“, каза климатологът.

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В същото време температурите в Южна Европа остават летни. „По същото време, както тук вали сняг в планините, в Португалия и Испания температурите достигат 35-38 градуса. Тоест на континента има голяма термична разлика. Заради тази термична разлика времето ще бъде доста динамично“, посочи Матев.

Четвъртък сутрин ще бъде най-студената за седмицата. На много места в страната температурите ще паднат под 10 градуса, като се очакват стойности между 5 и 10 градуса. В Западна и Югозападна България са възможни и отрицателни температури.

„В някои затворени котловини, където няма да има вятър и понеже ще бъде ясно, ще се образуват първите есенни слани“, предупреди Матев. Той уточни, че става дума за обичайните места, в които подобно явление се наблюдава при такива метеорологични условия. В голяма част от Дунавската равнина и Тракийската низина температурите ще останат над прага за слана.

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След студеното начало на деня обаче ще има затопляне. „Утре сутрин ще е най-студеният ден, но през деня ще има предимно слънчево време и ще се затопли. Температурите дори ще достигнат 20-25 градуса“, каза климатологът.

Петък, събота и неделя ще бъдат по-динамични, като се очакват и превалявания. По-значителни валежи са възможни по Южното Черноморие. „Има малка вероятност там да паднат дори 50-80 литра на квадратен метър, но това е малка вероятност. По-голяма е вероятността да нямаме такива валежи“, уточни Матев.

Според него развитието на времето през следващите дни ще зависи и от това дали ще се формира черноморски циклон. Дългосрочните прогнози сочат сравнително хладно време до края на септември, с максимални температури между 17-18 и 20-22 градуса. Началото на октомври може да започне със затопляне, последвано от ново захлаждане.

„Една типична есенна динамика ни очаква. В по-дългосрочен план след 5-6 октомври може би ще започне валежен период, от който имаме нужда, защото в момента е време за есенна сеитба“, каза Симеон Матев.

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Редактор: Станимира Шикова