Напрежение и сигнали за вандализъм в созополското село Зидарово. Кметът Христо Бардуков публикува кадри от центъра на населеното място, на които се виждат хвърляне и чупене на имущество, чуват се псувни, а по думите му има и опасно шофиране и дрифтове. Той твърди, че след подаден сигнал на 112 агресията не само не спряла, а дори ескалирала.

Кметът каза, че нарушителите били задържани за кратко и им били съставени актове, но поставя въпроса дали реакцията на институциите е достатъчна и предупреждава за риск от по-сериозен конфликт в селото.

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Бардуков разказа, че това, което го е провокирало да пусне видеоклиповете, не е толкова вандализмът, а “зависимостта на РПУ в Созопол”. “На видеото ясно се вижда как един от вандалите получава телефонно обаждане, с което го предупреждават, че кметът е подал сигнал на телефон 112”, каза още Бардуков.

Той уточни, че след въпросното обаждане вандалите дочупили, каквото били започнали да трошат и се качили в коли, които шофирали, без да имат книжки и във “видимо нетрезво състояние”. “На следващия ден тези хора подават сигнал срещу нас, че фадрома обикаля безпризорно в селото. Там обаче полицаите са много съвестни - правят пълна проверка на шофьора. Естествено фадромата има всички необходими документи”, разказа още кметът.

По отношение на вандалите униформените казали, че са написали акт за нанесените щети, но материалната стойност била малка и не са им нужни видеата, които кметът искал да им предостави.

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Бардуков каза, че въпросните нарушители са жители на Зидарово, не са криминално проявени, “но след употреба на алкохол и други вещества губят контрол”. Също така допълни, че видеото с дрифта показва шофьор без документ за правоспособност”.

Кметът акцентира, че многократно е подавал сигнали през МВР и 112. Вандалите все още не са покрили щетите и дори коментирали във Facebook, че вината била негова, защото бил провокатор.

Бардуков благодари лично на вътрешния министър Иван Демерджиев, с когото се е свързал директно. Той поел отговорност за разрешаване на проблема и изпратил две патрулни коли на място.

Той отбеляза, че многократно е подавал сигнали и за разпространение на наркотици в селото.

Бардуков беше категоричен, че има полицейски "чадър" над нарушителите.

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