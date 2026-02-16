Запалиха колата и входната врата на къщата на кмета на Бистрица - Самуил Попов. За посегателството съобщи самият той в ефира на "Здравей, България". По думите му палежът е станал към 1:30 ч. след полунощ. Междувременно в къщата имало около 10 души, сред които и деца. В същата нощ е имало и гости според съпугата на Попов.

По случая са задържани петима мъже, като четирима от тях са с множество криминални прояви. Полицейското присъствие в района остава засилено, събирането на доказателства продължава.

Снимка: Алис Дамянова, NOVA

„Чух нещо като експлозия. Погледнах към двора и видях, че автомобилът ми гори вътре в имота. Веднага се обадих на 112“, разказа Попов. Малко по-късно дим започнал да влиза и в къщата. Впоследствие потърпевшият установил, че е била подпалена и входната врата. Племенникът му успял да намери противогаз и да помогне с потушаването на пожара.

Снимка: Алис Дамянова, NOVA

„Двама души са влезли, изсипали са запалима течност и така е започнал да гори автомобилът, а след това са подпалили и входната врата“, обясни кметът. Попов твърди, че забелязал мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва, а на камерите видял, че лицата носят маски.

Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ. Припомняме, че на 11 юли миналата година беше извършено нападение срещу секретарката в офиса на кмета. Двама маскирани влязоха там с бухалха. Тогава Попов смяташе, че се оказва натиск заради това, че някой печели от наем на общински площи. Този път обаче не знае дали има връзка със същия случай и се надява разследването да даде резултат.

От СДВР съобщиха за NOVA, че е стартирала масирана операция в селото, екипи на криминална и охранителна полиция проверяват всички МПС и се извършва оперативно-издирвателна дейност. Работи се по всички версии и по установяването на извършителите.

От СДВР споделиха карти с маршрута, по който са се движели евентуалните извършители с мотоциклет, използван при престъпното деяние.

Карти: МВР

► Позицията на столичния кмет Васил Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев изрази възмущението си от палежа на автомобил и опита за палеж на дома на кмета на с. Бистрица Самуил Попов. „Палежът на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са недопустими и изискват незабавна, видима реакция от държавата – още повече при данни за предходни заплахи и подадени сигнали”, заявиТерзиев.

Столичната община припомня, че през последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали до компетентните институции във връзка с нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища на територията на района, както и за отправени към него заплахи. По тези сигнали са извършвани проверки, но случаят поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и за необходимостта от реална превенция.

“Защо всеки път сценарият е един и същ – има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство. Къде са превантивните действия на службите? Къде е МВР и къде е Даниел Митов? Още колко тежки случая трябва да има, за да поеме политическа отговорност ръководството на министерството”, попита Терзиев. “Държавата не може да реагира постфактум – тя е длъжна да предотвратява“, добави той.

Кметът на София настоява за бързо, прозрачно и резултатно разследване, което да установи както извършителите, така и евентуалните подбудители. Според него посегателство срещу избран представител на местната власт е удар срещу институциите и срещу правото на гражданите да бъдат представлявани без страх и натиск. Столичната община очаква от компетентните органи конкретни действия и публична отчетност.

► Позицията на общинските съветници от ПП-ДБ

Общинските съветници от "Продължаваме Промяната-Демократична България" опреди случая като "абсолютно недопустим". "Посегателство срещу кмет е посегателство и срещу институцията и срещу правото на хората в Бистрица да бъдат представлявани свободно и без страх. Подобни действия са опит за сплашване и подкопаване на местното самоуправление. Призоваваме компетентните органи да проведат незабавно, задълбочено и прозрачно разследване, да установят извършителите и евентуалните поръчители на този палеж и да дадат ясен отговор на обществото, се казва още в позицията на групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет.

►Борис Бонев, "Спаси София":

"За мен е безспорно, че това е свързано с неговата работа. Самуил Попов от години се опитва да спре незаконни кариери, сметища, строителство. МВР трябва категорично да каже кой е поръчителят и да има последствия."

►Позиция на групата общински съветници на ГЕРБ-СДС

От групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет остро осъдиха посегателството върху имуществото на кмета на Бистрица.

По думите на Антон Хекимян случаят не е изолиран. Според него подобни посегателства са недопустими и представляват заплаха не само срещу конкретен кмет, но и срещу местното самоуправление и демократичния ред.

От ГЕРБ-СДС призоваха Министерството на вътрешните работи и компетентните институции да извършат бързо и задълбочено разследване, да установят извършителите и да приложат цялата строгост на закона, за да се гарантира сигурността на представителите на местната власт.

►Позиция на Национално сдружение на кметовете на кметства в Република България

Според Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България посегателството е тревожен сигнал за нарастващ натиск срещу представители на местната власт.

В тяхната позиция се посочва, че зачестяват случаите на посегателства, заплахи и натиск срещу кметове на кметства в страната, като същевременно се засилва усещането за безнаказаност. "Недопустимо е представители на местната власт да бъдат оставяни без реална защита, въпреки подадени сигнали и основателни очаквания за своевременна и адекватна реакция от страна на институциите", посочва се в позицията.

От организацията настояват компетентните служби да поемат своята отговорност и да гарантират сигурността на засегнатите кметове.

Сдружението подчертава, че защитата на кметовете е от ключово значение за нормалното функциониране на местната власт и за доверието на гражданите в институциите.

