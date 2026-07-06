Снимка: Стопкадър
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Певецът направи признание в социалните мрежи
В неделя луксозен автомобил премина през пешеходната алея на парка в Стария град на Созопол, а видео от деянието бе публикувано в социалните мрежи и предизвика масова истерия. Зад волана на колата е бил по-малкият син на певеца Тони Стораро – Емрах. Самият той призна за нарушението чрез кратко видео, публикувано в личния му профил в Instagram. Изпълнителят обясни действията си с думите: „Минах, защото видях, че кола минава преди мен и помислих, че е нормален път”.
Случаят предизвика острата реакция на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев, който изрази възмущението си от случващото се и от усещането за безнаказаност.
МВР проверява сигнал за автомобил в парка на Созопол, според очевици колата е на Емрах Стораро (ВИДЕО)
„Усещане за безнаказаност, усещане за това, че липсват отговорността и моралът във всеки един индивид – поне в мен има едно такова усещане. Проблемът е много по-голям, отколкото конкретния случай. Вие не оставате ли с впечатление, че цялото ни общество започва да боледува?”, коментира Янакиев.
Според градоначалника неспазването на правилата вече не е проблем само на съответните власти и институции.
„Всякакви правила и стереотипи не се спазват, нарушават се. Добре, ще бъдат съставени актове, има закони, но защо не се спазват?”, попита реторично кметът.
Той взе отношение и по абсурдните оправдания, че пространството не е било обозначено със знаци.
„Аз направо останах втрещен – никъде не било обособено, че е парк. За Бога, хора, огледайте се в парк ли сте или някъде другаде”, завърши възмутено Тихомир Янакиев.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Мария Барабашка
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