В неделя луксозен автомобил премина през пешеходната алея на парка в Стария град на Созопол, а видео от деянието бе публикувано в социалните мрежи и предизвика масова истерия. Зад волана на колата е бил по-малкият син на певеца Тони Стораро – Емрах. Самият той призна за нарушението чрез кратко видео, публикувано в личния му профил в Instagram. Изпълнителят обясни действията си с думите: „Минах, защото видях, че кола минава преди мен и помислих, че е нормален път”.

Случаят предизвика острата реакция на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев, който изрази възмущението си от случващото се и от усещането за безнаказаност.

МВР проверява сигнал за автомобил в парка на Созопол, според очевици колата е на Емрах Стораро (ВИДЕО)

„Усещане за безнаказаност, усещане за това, че липсват отговорността и моралът във всеки един индивид – поне в мен има едно такова усещане. Проблемът е много по-голям, отколкото конкретния случай. Вие не оставате ли с впечатление, че цялото ни общество започва да боледува?”, коментира Янакиев.

Според градоначалника неспазването на правилата вече не е проблем само на съответните власти и институции.

„Всякакви правила и стереотипи не се спазват, нарушават се. Добре, ще бъдат съставени актове, има закони, но защо не се спазват?”, попита реторично кметът.

Той взе отношение и по абсурдните оправдания, че пространството не е било обозначено със знаци.

„Аз направо останах втрещен – никъде не било обособено, че е парк. За Бога, хора, огледайте се в парк ли сте или някъде другаде”, завърши възмутено Тихомир Янакиев.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Мария Барабашка