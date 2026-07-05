Скандален клип на лек автомобил в градската градина на Созопол предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Според очевидци водач на луксозната кола е Емрах Стораро.

От Община Созопол са подали сигнал в Районното полицейско управление още в обедните часове заради пълната забрана за преминаване на леки автомобили в парка за пешеходци в стария град. По-късно проверка започнаха и от ОДМВР – Бургас, като към този час дежурни екипи преглеждат камери в близост, тъй като в парка не са монтирани такива.



От МВР не потвърждават дали автомобилът е собственост на Емрах Стораро и кой стои зад волана. Очаква се в утрешния ден от МВР да излязат с официална позиция.



Припомняме, че през есента на 2025 г. Емрах беше заснет с певеца Константин в гонка на столичен булевард, като заради видеото беше извикан на разпит. Тогава от МВР поискаха свидетелството за управление, което постановление той обжалва.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Дарина Методиева