Пожар избухна в сградата на Община Троян. Пламъците обхванали покривната конструкция, но огънят бил овладян, преди да причини по-сериозни поражения. Няма пострадали хора, съобщи кметът на града Донка Михайлова.

Докато пожарните екипи се борели със стихията, служители на администрацията предприели действия за опазване на ключова техника и документи. От водата при гасенето е защитен сървърът, в който се съхранява информацията на общината. Спасена е и важна документация от помещенията на втория етаж.

Голям пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО+СНИМКИ)

Първоначалният оглед показва, че нанесените материални щети могат да бъдат възстановени. Точният им размер предстои да бъде установен. Все още не е ясно какво е предизвикало пожара, като причините за възникването му се изясняват.

Кметът Донка Михайлова благодари за реакцията на пожарникарите от Троян и Ловеч, служителите на жандармерията и началника на Районното управление на МВР в града главен инспектор Ивайло Славков. Работата по преодоляване на последствията от пожара продължава.

Редактор: Цветина Петкова