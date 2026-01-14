Складове, пълни с текстил, са се запалили в сряда сутрин в Троян. По неофициална информация пожарът е възникнал в предприятие, което произвежда възглавници и спално бельо. Димът е гъст, черен и се стеле над целия град. Пет екипа на пожарната в Ловеч и Троян гасят огъня. Няма данни за пострадали хора.

Ръст на битовите пожари заради неправилна употреба на отоплителни уреди

На място са и кметът на общината, заместник-кметът Райковски, директорите на РСПБЗН-Троян и РДПБЗН-Ловеч. Взети са всички необходими мерки за предотвратяване разрастването на пожара.

Мобилна лаборатория на РДПБЗН - Ловеч е измерила качеството на въздуха. Резултатът показва, че няма опасно за хората замърсяване. Започва работа и лабораторията на РИОСВ - Плевен, която измерва по-широк кръг от параметри на въздуха. Гражданите ще бъдат информирани своевременно за резултатите, съобщава кметът на Троян Донка Михайлова.