С понижаването на температурите броят на битовите пожари се увеличава. Само от началото на годината до днес има 83 случая на територията на цялата страна. При тях има един загинал и седем пострадали.

Основните причини за инцидентите са неправилно използване на отоплителни нагревателни уреди, небрежност при боравене с открит огън, както и къси съединения на електрическите инсталации.

За да избегнем подобни инциденти, от пожарната съветват:

► отоплителните уреди да се включват директно в контактите, не в разклонители

► да са на поне метър разстояние от горими материали

► да не се покриват по никакъв начин и да не се поставят върху или до тях дрехи, пране или други горими материали

А как се отопляват и как се справят в Западна България със студа навън? С 12 градуса под нулата се събуди монтанското село Спанчевци. Печка на дърва и топъл чай е спасението в зимните дни за семейството на Петър и Венета Галатински. „В студените дни печката постоянно гори. Дори нощно време ставаме и си я поддържаме”, споделя Венета. А тази нощ в топлата стая прибират и любимецът Анди. „Котката обича топло, докато кучето може навън да остане”, казва Петър.

Двама загинаха при пожар в къща в Габрово

Във Вършец отчетоха най-студената сутрин за тази зима. „Училищата и детските градини работят. Почистено е навсякъде”, твърди Петър Стефанов, който е заместник-кмет на общината.

С понижението на температурите огнеборците отчитат увеличение на битовите пожари. Там, където отоплението е на дърва, е важно комините да бъдат почистени.

От друга страна студът е добре дошъл за овощните градини. В Кюстендил, където миналата година капризите на времето унищожиха черешовата реколта, сега с радост гледат към ниските градуси. „В момента дърветата са в период на дълбок покой и колкото по-дълго време се задържат ниските температури, толкова по-добре”, обясни директорът на Института по земеделие Димитър Сотиров.

Евентуално сериозно затопляне и следващо застудяване през март и април може да унищожи реколтата от череши и останалите костилкови видове.