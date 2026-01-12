Двама души загинаха при пожар в Габрово в понеделник сутринта. Пламъците са избухнали около 04:40 ч. в къща на ул. „Капитан дядо Никола“, съобщи кореспондентът на БТА в областния град Радослав Първанов.

Загиналите са мъж и жена на около 60 години. Имотът е собственост на една от жертвите. При разгарянето на пламъците в дома му гостували жена и мъж. Жената е починала, а мъжът е оцелял. Именно той разказал на разследващите за случилото се.

Предстои назначаването на експертизи, които да установят причините за инцидента, допълват от прокуратурата. Ще се проверява и за евентуални умишлени действия.

Редактор: Мария Барабашка