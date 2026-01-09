Трима души са в неизвестност след неконтролируемите горски пожари, които бушуват в австралийския щат Виктория. Огнената стихия изпепели домове и обхвана ограмна по площ гориста местност, съобщиха властите, цитирани от "Ройтерс".

Комисарят по управление на извънредни ситуации на щата Тим Уибуш заяви на пресконференция, че пожарникарите се борят с 30 активни огнища, като степента на пожарна опасност е "катастрофална". Властите посочиха, че прогнозираните за северната част на Виктория разрушителни ветрове и температури до 46 градуса по Целзий означават, че всички пожари ще бъдат "неудържими".

"Днес е един от най-опасните дни за пожари, които този щат е преживял от години", заяви премиерът на щата Виктория Джасинта Алън.

Пожарът, който бушува близо до град Лонгууд, е унищожил повече от 35 000 хектара гориста местност, а огънят, близо до Уолва, е обхванал около 20 000 хектара. И двата пожара започнаха в сряда, когато интензивна вълна от горещини в южната част на страната създаде най-добрите условия за пожари от 2019 г. Преди 7 години в станалото известно като "Черно лято" горски пожари унищожиха големи площи в югоизточната част на Австралия, убивайки 33 души.

Най-големият пожар, близо до Лонгууд, унищожи общински и жилищни имоти, включително множество къщи, общински център и телефонна централа, каза Уибуш. "На този етап не можем да потвърдим тези числа. Все още е твърде опасно да влезем и да стигнем до мястото", посочи той.

Заместник-комисарят на полицията във Виктория Боб Хил заяви, че двама възрастни и едно дете са в неизвестност в Лонгууд, след като пожарникарите ги посъветвали да се укрият в къщите си в четвъртък. "Те предупредиха тези хора, че рисковете са големи. Рисковете са толкова високи, че трябва да се укрият, че е твърде късно да напуснат", каза той. "По-късно същия следобед представители на пожарната се върнаха в района, за да направят оглед на къщата, пред която бяха видели тези трима души, и която беше напълно унищожена", каза той.

Десетки общности в близост до пожарите са евакуирани и много от държавните паркове и къмпинги са затворени.

