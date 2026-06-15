Спречкването между 35-годишен мъж и непълнолетно момче възникнало в ранните часове в неделя. Случаен минувач е подал сигнала около 6 сутринта за физическа саморазправа в центъра на града.

В резултат на ударите 35-годишният мъж е със счупен нос и няколко счупени зъба. Към момента той е в Неврохирургията на болница "Света Анна" без опасност за живота. Предстои му операция. Малко по-късно през лечебно заведение е преминал и другият участник в сблъсъка - непълнолетно момче на 17 години, което е освободено за домашно лечение.

Задържаха млад мъж за нападение над охранител в плевенска болница

Органите на реда преглеждат записи от охранителни камери, за да проследят точната хронология на събитията. Целта е да се види кой от двамата първи е започнал атаката.

Междувременно близки на 35-годишния мъж публикуваха в социалните мрежи призиви да се открият свидетели на боя. Според сестрата на мъжа той е бил нападнат от повече от един човек. Останалите нападатели обаче са избягали преди пристигане на полицията. Кавгата избухнала в дискотека, където двете компании се засекли.