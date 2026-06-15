Австралийската федерална полиция започна разследване по обвинения за малтретиране на австралийски граждани от израелски служители при залавянето на флотилия, опитала се да достигне до ивицата Газа през май. Това съобщи “Франс прес”,цитирана от БТА.

Няколко от активистите, участвали във флотилията, твърдят, че са били подложени на физическо, психологическо и сексуално насилие от израелски служители след задържането им. След среща с австралийския външен министър Пени Уонг те заявиха, че правителството е поело ангажимент за независимо разследване на случая.

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От Австралийската федерална полиция потвърдиха, че вече работят по сигналите. Оттам уточниха, че разследването се води с подход, насочен към подкрепа на жертвите, предвид преживяната от тях травма. Властите обещаха да предоставят допълнителна информация, когато има напредък по случая. По-рано този месец Уонг заяви, че вярва на жените, които твърдят, че са били жертви на малтретиране и сексуално насилие от израелски сили.

Израел задържа над 430 активисти от различни държави на 18 май, след като флотилията беше спряна в международни води при опит да пробие блокадата на ивицата Газа. Случаят предизвика международен отзвук, а Франция и Италия също обявиха разследвания след сигнали от свои граждани, задържани при операцията. Допълнително напрежение предизвика и видеоклип, публикуван от израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, в който той се подиграва на задържаните активисти. Заради поведението си министърът е обект на забрани за влизане в редица държави, включително Австралия.

Редактор: Ралица Атанасова