Спасители извадиха котка от жилищен блок в Киев с огромни щети при руска ракетна атака. Животното, на име Боня, останало повече от денонощие в разрушения апартамент.

Котката е открита скрита под легло на осмия етаж. След спасяването ѝ тя е предадена на приятелка на собственичката. Стопанката на животното е оцеляла при атаката, но е загубила брата на съпруга си и неговата съпруга. Те живеели в съседния апартамент и загинали при удара.

Загинали и ранени при масираната руска атака срещу Киев (ВИДЕО+СНИМКИ)

Руската атака срещу Киев и района беше извършена с ракети и дронове. По данни на властите са загинали най-малко 28 души.

Редактор: Цвета Лазаркова