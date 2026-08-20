Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предаде БНР.

Атина е в готовност да окаже помощ на София чрез разгръщане на противоракетната система "Пейтриът", съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от министерството на отбраната.

Вероятното място за разполагането на системата е в Дидимотихо - на границата с България. От гръцката страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо.

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В България вниманието е насочено към авиобаза "Безмер", след като българското правителство разреши използването ѝ от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии.

В Атина разглеждат няколко сценария след заплахите от Иран. Ако се наложи, е възможно противовъздушната система "Пейтриът" да бъде преместена от остров Карпатос на остров Крит за защита на американската военновъздушна база Суда. За сигурността на Кипър там остават четири гръцки изтребители F-16 и фрегатата на гръцките военноморски сили "Фокас".

Редактор: Дарина Методиева