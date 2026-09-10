Видео/Снимка, стопкадър: Reuters
-
Умишлен палеж или инцидент: Свидетели разказват за случая с изгорелите коли в София
-
Овладяха пожара на нерегламентираното сметище край Мездра
-
Започна операция по свалянето на тялото на загиналия в Стара планина парапланерист
-
Влакът, ударен от 18-годишна шофьорка край Тодорово, се движил с под 65 км/ч
-
Братя на 17 и 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско
-
Загина участник в световното по парапланеризъм, паднал в Стара планина
Спасителни екипи издирват 87 души край бреговете на провинция Палаван
Най-малко петима души са загинали, а 86 са в неизвестност, след пожар на борда на ферибот край популярна туристическа дестинация във филипинската провинция Палаван.
Огънят пламнал в сряда вечерта на борда на M/V „Джун Астър”, на около 2,2 километра от брега. Данните за проследяване на плавателни съдове от MarineTraffic показват, че плавателният съд е потеглил от Манила.
Расте броят на жертвите на мощното земетресение във Филипините
Стотици хора, отчаяно търсещи информация, оставиха коментари на страницата във Facebook на кмета на град Корон в опит да открият свои близки, приятели и дори изчезнали домашни любимци.
„Въз основа на данните, с които разполагаме в момента, спасените са 43-ма, а 87 души са в неизвестност”, заяви капитан Ноеми Каябяб от бреговата охрана. По думите ѝ в корабния манифест са били вписани общо 134 пътници и членове на екипажа. Към момента няма данни в списъка да фигурират имена на чуждестранни граждани.
Спасителната операция продължава, наред с опитите за окончателното потушаване на пожара.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни