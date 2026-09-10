Най-малко петима души са загинали, а 86 са в неизвестност, след пожар на борда на ферибот край популярна туристическа дестинация във филипинската провинция Палаван.

Огънят пламнал в сряда вечерта на борда на M/V „Джун Астър”, на около 2,2 километра от брега. Данните за проследяване на плавателни съдове от MarineTraffic показват, че плавателният съд е потеглил от Манила.

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Стотици хора, отчаяно търсещи информация, оставиха коментари на страницата във Facebook на кмета на град Корон в опит да открият свои близки, приятели и дори изчезнали домашни любимци.

„Въз основа на данните, с които разполагаме в момента, спасените са 43-ма, а 87 души са в неизвестност”, заяви капитан Ноеми Каябяб от бреговата охрана. По думите ѝ в корабния манифест са били вписани общо 134 пътници и членове на екипажа. Към момента няма данни в списъка да фигурират имена на чуждестранни граждани.

Спасителната операция продължава, наред с опитите за окончателното потушаване на пожара.

Редактор: Мария Барабашка