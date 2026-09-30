Националният съвет на Словакия гласува за отстраняването на вицепремиера и министър на околната среда Томаш Тараба. Решението беше подкрепено от 77 народни представители. Всички присъстващи в залата депутати гласуваха за вота на недоверие. Други 73-ма членове на 150-местния парламент не присъстваха на заседанието.

Решаващият елемент за изхода от гласуването беше участието на депутатите от Словашката национална партия (SNS). Те са част от управляващата коалиция и първоначално бяха номинирали Тараба за поста. „Мога да гарантирам гласовете на седем народни представители за освобождаването на Тараба”, това заяви председателят на SNS Андрей Данко. По този начин част от управляващите се обединиха с опозицията.

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„Предсрочни парламентарни избори могат да се проведат още през януари заради конфликта в коалицията”, това заяви премиерът Роберт Фицо ден преди вота. Той определи настоящото управление като най-трудното от всички, които е ръководил. Редовните избори в страната трябва да се проведат през септември 2027 г. Вътрешното напрежение обаче поставя под въпрос стабилността на кабинета.

Според словашката конституция след успешен вот на недоверие президентът е длъжен да освободи съответния член на правителството. Президентът Петер Пелегрини ще трябва да предприеме действия въз основа на решението на парламента.

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Гласуването се проведе само ден след като Роберт Фицо се опита да предотврати ескалацията на кризата. Първоначално той предложи на президента да освободи Тараба по искане на SNS, но в понеделник оттегли предложението си. От правителствената служба обясниха, че това е направено заради риска за мнозинството. Фицо е поискал допълнително време за решаване на спора.

Напрежението между министър Тараба и лидера на SNS Андрей Данко продължаваше от месеци. През май тримата лидери се договориха министърът да напусне поста до края на септември, ако отношенията не се подобрят. До края на август обаче конфликтът остана нерешен. Данко настояваше за оставка, а Тараба заявяваше, че няма да се оттегли доброволно.

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Следващият проблем пред правителството е изборът на наследник. От SNS настояват за Филип Куфа, който в момента е държавен секретар. Президентът Петер Пелегрини обаче изрази сериозни резерви към тази кандидатура. „Министерската промяна трябва да подобри качеството на управлението, а не да бъде просто политическа замяна”, заяви държавният глава. Той допълни, че в Словакия има по-квалифицирани кандидати от Куфа.

Пелегрини посочи, че ако не бъде предложен приемлив вариант, може временно да постави министерството под прякото управление на премиера Роберт Фицо.

Редактор: Мария Барабашка