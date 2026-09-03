Снимка: БГНЕС/ЕПА
Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с Роберт Фицо
Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Словашката република Роберт Фицо, който пристига на официално посещение в България на 4 септември.
Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.
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От 10.30 часа с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“ премиерът Румен Радев ще посрещне словашкия си колега.
По-късно в сградата на Министерския съвет Радев и Фицо ще проведат среща „на четири очи“, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. Впоследствие двамата правителствени ръководители ще направят изявления пред представителите на медиите.Редактор: Цветина Петкова
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