Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Словашката република Роберт Фицо, който пристига на официално посещение в България на 4 септември.

Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.

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От 10.30 часа с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“ премиерът Румен Радев ще посрещне словашкия си колега.

По-късно в сградата на Министерския съвет Радев и Фицо ще проведат среща „на четири очи“, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. Впоследствие двамата правителствени ръководители ще направят изявления пред представителите на медиите.

Редактор: Цветина Петкова