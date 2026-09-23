Ако съседните държави си сътрудничат със САЩ, като спрат иранските полети, Ислямската република ще гарантира, че летищата им няма да могат да функционират. Това заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи в интервю за държавната телевизия, предаде „Ройтерс”.

Предупреждението идва, след като в понеделник американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон заплашва с вторични санкции доставчиците на услуги за въздушния транспорт. Според него това ще принуди всички ирански авиокомпании да преустановят дейността си от днес.

САЩ и Иран провеждат първите си разговори от юни насам

Развитието на ситуацията се случва седем месеца след началото на военния конфликт между САЩ и Иран.

Редактор: Мария Барабашка