Двама пилоти на британските Кралски военновъздушни сили са пострадали, след като се катапултираха от учебен самолет, който се разби в Уелс. Инцидентът е станал с машина Hawk T2, съобщава Sky News.

Самолетът е изпълнявал полет от базата RAF Valley на остров Ангълси, когато е паднал в района на близкото населено място Пенкарнисиог.

Двама пилоти загинаха при катастрофа на тренировъчен самолет в Италия (ВИД ЕО)

Полицията на Северен Уелс съобщи, че двамата пилоти са получили наранявания, които по първоначална информация не са сериозни. Няма данни за други пострадали или за нанесени щети извън мястото на катастрофата.

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва момента непосредствено преди падането на машината. На кадрите се вижда как пилотите привидно се катапултират, след което самолетът се спуска рязко с носа надолу и се разбива, избухвайки в пламъци.

🚨 WATCH: The moment an RAF training jet crashes shortly after take-off at RAF Valley pic.twitter.com/Pnc71YEuW5 — Politics UK (@PolitlcsUK) September 23, 2026

При удара се издига гъст стълб от дим. Според Sky News от кадрите изглежда, че самолетът се е разбил в непосредствена близост до жилищни имоти, без да ги засегне.

На място са изпратени пожарникари, екипи на Спешна помощ и въздушна линейка. Пожарната и спасителната служба на Северен Уелс съобщиха, че възникналият след катастрофата пожар вече е овладян.

От Кралските военновъздушни сили потвърдиха инцидента с Hawk T2 и обявиха, че е започнало разследване за причините. Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че мислите му са преди всичко с пилотите и допълни, че допълнителна информация ще бъде предоставена по-късно.

Полицията призова гражданите да избягват района на катастрофата до второ нареждане.

Редактор: Цветина Петкова