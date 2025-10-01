Двама пилоти от италианските военновъздушни сили са загинали, след като тренировъчен самолет от тип T-260B се е разбил днес в националния парк "Чирчео", южно от Рим близо до град Сабаудия, съобщи АНСА.

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци, както и труповете на двамата пилоти сред тях. Самолетът се е разбил в гориста местност, близо до входа на парка. Причината за инцидента остава все още неизвестна.

Precipita un velivolo militare a Sabaudia, morte due persone. L'aereo è caduto all'interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia #ANSA https://t.co/ZmdFPNn0pY pic.twitter.com/BQE1H1bl6b — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 1, 2025

"Дълбоко опечален съм от смъртта на двамата военнослужещи в трагичния инцидент тази сутрин", написа в социалната платформа Х италианският министър на външните работи Антонио Таяни.

През септември 2023 г. друг тренировъчен самолет се разби в Северна Италия, като при инцидента загина момиче на пет години, което се е намирало в кола близко до мястото на катастрофата. Пилотът тогава успя да катапултира, преди самолетът да се удари в земята, припомня "Франс прес".

Редактор: Цветина Петрова