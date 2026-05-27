Според депутата от "Демократична България" Стела Николова издадени удостоверения за търпимост по време на управлението на ГЕРБ са дали възможност строежите в местността „Баба Алино” да бъдат осъществени.

„Издадени удостоверения за търпимост по времето на управлението на ГЕРБ във Варна и конкретно от главния архитект на район „Приморски” са дали възможност на тези хора да започнат процедура по узаконяване, да могат да нанесат тези строежи в Кадастъра, да се присъединят към ВИК мрежата, към енергомрежата и така нататък. Целият процес се отключва именно от издаването на това удостоверение за търпимост”, твърди тя.

ВСИЧКО ЗА НЕЗАКОННОТО СТРОИТЕЛСТВО В „БАБА АЛИНО” ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Калина Петкова