Небезопасните погребения са основен двигател на предаването на ебола, съобщава "Ройтерс". Това се дължи на характерните погребални практики в Западна Африка, пише National library of medicine.

Повечето общности в района вярват в живота след смъртта, затова на погребалните практики се отдава голямо значение, тъй като се възприемат като ключови стъпки в прехода от света на живите към духовния свят. Широко разпространено е схващането, че преходът трябва да бъде улеснен от роднини чрез погребални ритуали. Един от най-често изпълняваните, който значително допринася за разпространението на ебола, е измиването на тялото на починалия.

Друга съобщена погребална практика е роднини на починалия да мият ръцете си в обща купа, след което да докосват лицето на починалия, като според техните поверия това затвърждава единството между живите и духовете на предците.

Като се има предвид, че основният начин за предаване на вируса ебола от човек на човек е чрез директен контакт със заразени телесни течности, погребалните практики неволно водят до разпространение на болестта.

Предишно проучване в Уганда показва, че редица хора са се заразили с ебола по време на епидемията през 2003 г. точно чрез извършване на подобни погребални ритуали.

В опит да намали разпространението на ебола чрез погребални практики, СЗО, съвместно с правителствата на засегнатите държави, обясни как трябва да борави с телата на починали от ебола и как да бъдат погребвани те. Въпреки това местните общности продължават да спазват ритуалите си. За тях кремацията например е в пряко противоречие с широко разпространените възгледи за живота след смъртта. Затова понякога властите стигат до извършване на погребения, без да уведомят близките.

Медицински специалисти препоръчват да се организират кампании за повишаване на осведомеността по тези въпроси, специално насочени към традиционни лидери - вождове, селски старейшини и духовни водачи. Точно те биха могли да повлияят на общностите, за да се ограничи разпространението на вируса.

