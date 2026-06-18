Спад на цените на петрола след споразумението между Съединените щати и Иран. Сортът „Брент” поевтиня с близо 3% до около 77 долара за барел. С това достигна най-ниското си ниво от началото на март.

Спадът започна още по време на сутрешната азиатска търговия, където пазарите реагираха положително на новината за намаляване на напрежението в Близкия изток.

Поне няколко месеца ще бъдат нужни, за да тръгнат цените по-сериозно надолу, казват експерти.

Цените на бензина в САЩ паднаха под 4 долара за галон

Средната цена днес на бензин А95 е 1.52 евро за литър. За последната седмица той е поевтинял с с два цента за литър, с тенденция на поевтиняване.

Дизелът днес е паднал с цент надолу, средната цена днес е 1.56 за литър, а за последната седмица е поевтинял с 5 цента.

Пропан бутанът няма промяна от вчера, цената му е 65 цента за литър.

За Никола Узунов алтернатива за транспорт няма. Шофира по около 2000 км на седмица, а сметката на колонката говори сама за себе си. "За двата автомобила - около 1000-1200 евро. Преди беше с 300 евро надолу", казва той.

Като дългогодишен таксиметров шофьор Росен Стойчев е виждал много сътресения на пазара на горивата. Очаква цените да се върнат на нивата от преди конфликта в Близкия изток, но поне след няколко месеца. "Зареждам метан, който тези месеци не е променял много цената си. Но иначе бензинът и дизелът са доста скъпи", казва той.

Експерти обясняват - намаляването е плавно както при цените на едро, така и на дребно.



Димитър Хаджидимитров, който е зам.-председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносители и превозвачи на горива, казва: "Дизелът беше достигнал почти до 1.80 евро. Днес виждаме, че вече на колонка е около 1.55 евро. При тази ситуация, ако наистина сключат окончателно споразумение, мисля че още следващата седмица ще виждаме цени на светлите горива под 1.50 евро на колонка почти навсякъде в България".

В Монтана и шофьори, и собственици на бензиностанции остават предпазливи. Според Ангел Димитров, който е собственик на бензиностанция "има разрушена много инфраструктура, която ще изисква дългосрочно възстановяване". "Така че засега нека бъдем реалисти - цени от нивата преди 28 февруари ще можем да очакваме не по-рано от края на годината", допълва той.

Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев каза: "Трябва да се изясни ситуацията около Ормузкия проток, корабите трябва да тръгнат, да стигнат до дестинациите си, да видим какви са пораженията върху инфраструктурата в региона. Вторият аспект е че трябва да видим кога всички тези запаси, които бяха изразходвани, за да се поддържа цената ниска от големите държави, ще бъдат попълнени. Следователно несигурността още я има и до края на годината едва ли процесите ще влязат в нормалното".

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