Снимка: БГНЕС
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Поклонението се състоя в столичния храм „Света Неделя“
Близки, приятели, почитатели и културни дейци отдадоха почит на поетесата Надежда Захариева. Поклонението се състоя в столичния храм „Света Неделя“.
Тя почина по-рано тази седмица на 81-годишна възраст. Надежда Захариева е автор на едни от най-хубавите текстове в българската музика, писател и дългогодишен пазител на творческото наследство на големия поет Дамян Дамянов.
„Човек, поетеса, която завинаги ще остане в българската национална и духовна памет. Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто, и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне. Поклон пред светлата ѝ памет”, каза министърът на културата Евтим Милошев.
Отиде си поетесата Надежда Захариева
Надежда Захариева – за поезията, любовта и страховете
Надежда Захариева за писането на стихове и премеждията в живота (ВИДЕО)Редактор: Ина Григорова
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