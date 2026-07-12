Близки, приятели, почитатели и културни дейци отдадоха почит на поетесата Надежда Захариева. Поклонението се състоя в столичния храм „Света Неделя“.

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Тя почина по-рано тази седмица на 81-годишна възраст. Надежда Захариева е автор на едни от най-хубавите текстове в българската музика, писател и дългогодишен пазител на творческото наследство на големия поет Дамян Дамянов.

„Човек, поетеса, която завинаги ще остане в българската национална и духовна памет. Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто, и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне. Поклон пред светлата ѝ памет”, каза министърът на културата Евтим Милошев.

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Редактор: Ина Григорова