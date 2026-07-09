Голямата българска поетеса и писателка Надежда Захариева почина на 81-годишна възраст, съобщиха близките ѝ.

„С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път“, написаха те в публикация на официалната ѝ страница във Facebook.

Семейството подчертава, че Надежда Захариева оставя трайна следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в тяхната памет чрез своето творчество и човешка доброта. „Ще ни липсва безкрайно. Благодарим на всички за обичта и уважението към нея“, споделят още близките ѝ.

Надежда Захариева-Дамянова е българска поетеса и писателка, съпруга на големия поет Дамян Дамянов. Завършва Френска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работила е в Информационния бюлетин на Съюза на българските писатели.

През 2004 г. тя издава сборника с поеми и стихове „Обади се, любов“, точно пет години след смъртта Дамян Дамянов, който е автор на книгата. В нея тя включва негови стихотворения, между които и „Поема за щастието“, появила се за първи път през 1963 г.

Захариева е автор на повече от 17 стихосбирки, на три книги с белетристика и на текстовете на много популярни песни, сред които „Може би“ на група „Сигнал“, „Разпилей ме ти цялата“ на Лили Иванова и „Любовта е“ на Хайгашот Агасян.

Редактор: Цветина Петкова