Оперативният директор на ФИФА Кевин Ламур е освободен от длъжност, след като публично разкритикува неуспешния план на президента Джани Инфантино за привличане на частни инвеститори към Световното първенство.

Напускането на Ламур бележи съществен обрат в ръководството на световната футболна централа и идва едва две години след неговото привличане от редиците на УЕФА. Причината за отстраняването му е неговата яростна съпротива срещу амбициозната инициатива на Инфантино (известна като схемата FFE), която предвиждаше продажбата на дялове от Мондиала на външни инвеститори.

Kevin Lamour has left his position as chief operating officer at FIFA.



Lamour’s departure comes after the FIFA executive released a statement to the Associated Press on July 31 criticising Gianni Infantino, the FIFA president, amid the fallout from the abandoned FIFA Forward… pic.twitter.com/1pV77Z3CY1 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 17, 2026

На 31 юли, часове преди спорният проект да бъде замразен под натиск, Ламур заяви, че администрацията на ФИФА е била „подведена“, а президентът „вън от всякакво съмнение вярва, че олицетворява ФИФА, при положение че негово задължение е да ѝ служи“. Въпреки че съзнаваше риска от подобна позиция, той беше категоричен: „Ако това означава, че ще загубя работата си, нека бъде така. Поне ще спя спокойно".

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Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом информирал служителите с имейл за напускането на Ламур. От пресцентъра на федерацията потвърдиха раздялата с думите: „ФИФА може да потвърди, че трудовите взаимоотношения между организацията и оперативния директор Кевин Ламур са приключени на 17 август 2026 г. Благодарим на Кевин за двугодишната му служба и му желаем успех занапред. Няма да бъдат правени допълнителни коментари по темата“.

It’s getting worse at @FIFAcom HQ in Zurich. This is what Kevin Lamour, FIFA’s COO, told the @AP:



“FIFA’s chief operating officer Kevin Lamour said in a statement to The Associated Press that the staff were “deceived” by Infantino’s lack of openness planning the private… pic.twitter.com/imgP0kjW8D — Osasu Obayiuwana (@osasuo) July 31, 2026

В декларацията, довела до неговото отстраняване, Ламур отбеляза още, че неговите колеги заслужават уважение, а не „пренебрежение и запушване на устата“, допълвайки, че много от служителите вече не се гордеят с местоработата си. В същия ден старши съветникът на Инфантино Карлос Кордейро също подаде оставка в знак на протест срещу управленския подход.

Случаят предизвиква сериозен международен отзвук предвид дългогодишните професионални взаимоотношения между Ламур и Инфантино още от общия им период в УЕФА, където Ламур беше заместник-генерален секретар. Самият Инфантино продължава да е подложен на масиран институционален натиск след провала на инициативата си, като в средите на световния футбол се активизират опити за неговото отстраняване от поста.

Редактор: Дарина Методиева