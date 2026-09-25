Висшата лига на Англия, Ла Лига в Испания, Серия „А“ в Италия и Бундеслигата в Германия излязоха с обща декларация, в която призоваха ФИФА да предприеме реформи в управлението на световния футбол, предаде БТА.

Четирите първенства се обявиха срещу плановете, свързвани с президента на ФИФА Джани Инфантино, за продажба на дялове от турнири под егидата на световната футболна централа, включително от световното първенство за мъже. В декларацията Инфантино е обвинен, че активно прокарва „идеи, водещи до експлоатация, вместо да се стреми да предпазва от тях“.

ФИФА потвърди, че Джани Инфантино ще се кандидатира за преизбиране за президент на федерацията

„През последните години дългогодишните устои на футбола са застрашени от фундаментален проблем в управлението“, се посочва в съвместното изявление на лигите.

Позицията им засилва натиска върху Инфантино, който се очаква да се кандидатира за нов мандат на предстоящия Изборен конгрес на ФИФА. Редица европейски национални федерации вече са заявили, че няма да го подкрепят заради спорния план за продажба на правата върху световното първенство чрез дъщерно дружество на централата.

Висшата лига, Ла Лига, Серия „А“ и Бундеслигата са четири от петте водещи национални първенства в Европа. От общата декларация не е част френската Лига 1.

Редактор: Ралица Атанасова