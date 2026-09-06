ФИФА потвърди, че Джани Инфантино ще се кандидатира за преизбиране на поста през март следващата година.

Инфантино не отговари на въпроси от медиите при пристигането си за откриващия мач на Световното първенство за жени до 20 години в Катовице, Полша.

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Тойговори само за мисията си да развива футбола и обеща, че „ще има много да се каже“ отвъд това, но „не е днес“.

Инфантино е начело на Международната футболна федерация от 2016 година и впоследствие беше преизбиран без конкурент. Следващите президентски избори са насрочени за март 2027 г. в Мароко, като швейцарецът вече е заявил намерение да се кандидатира за нов мандат.

Редактор: Никола Тунев