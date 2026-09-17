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България победи шампиона Полша с 3:2 гейма на Европейското първенство по волейбол
Страната ни се изправя срещу Германия на осминафинала на Европейското първенство по волейбол
Победата на България с 3:2 гейма над действащия европейски волейболен шампион Полша вдигна на крака хиляди зрители в София. Сега всички погледи са насочени към осминафинала на лъвовете срещу Германия в събота.
Мачът в сряда вечерта постави и рекорд за най-много зрители на Европейското първенство до момента - зрителите в залата бяха над 13 000.
България победи световния шампион Полша с 3:2 гейма на Европейското първенство по волейбол
„Къде сме класирани няма огромно значение, особено след играта, която показахме днес. Смятам, че ако България играе по този начин, с тази публика зад себе си, ще има сили срещу всеки един противник", заяви след мача Александър Николов.
А на въпрос какво показахме на цяла Европа с този резултат, той беше категоричен: "Казахме, че сме български лъвове и ще се борим докрай, независимо срещу кого“.Редактор: Станимира Шикова
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