Австралийският тенисист Ник Кириос ще изтърпи едномесечна дисквалификация за нарушение на антидопинговите правила, съобщиха от Международната агенция за интегритет в тениса (ITIA).

31-годишният Кириос даде положителна проба за кокаин след участието си в турнир от ATP в Палма де Майорка през юни 2026 г. Тенисистът бе временно отстранен от 4 август, след като резултатът от теста показа наличие на забраненото вещество.

Ник Кириос излезе с потник на Коби и сълзи в очите срещу Надал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Пред разследващите от ITIA Кириос обясни, че е употребил кокаин извън състезателен период, по време на парти с приятели преди участието си в турнира на Майорка.

Антидопинговата организация е потърсила становището на независим научен експерт от лаборатория, акредитирана от Световната антидопингова агенция (WADA). Специалистът е преценил, че версията на австралиеца съответства на установената концентрация на кокаин в пробата му.

На тази база ITIA е приела, че употребата е станала извън състезателния период.

Гришо разби Ник Кириос на Australian Open (ВИДЕО+СНИМКИ)

По правилата на WADA стандартната санкция за подобно нарушение е три месеца. В конкретния случай наказанието е намалено до един месец, след като Кириос се е съгласил да участва в одобрена от ITIA програма за лечение. Австралиецът вече е започнал програмата.

При успешно изпълнение на всички условия наказанието му изтича на 3 септември 2026 г., което ще му позволи да се завърне на корта след изтърпяването на санкцията.

Редактор: Ивета Костадинова