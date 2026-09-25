Американския президент Доналд Тръмп посрещна китайския си колега Си Дзинпин в Белия дом за пищна Среща на върха. Липсват обаче каквито и да било признаци за пробив в отношенията по деликатни въпроси като изкуствения интелект, търговията, Тайван и войната с Иран.

Двамата лидери и съпругите им присъстваха на държавна вечеря, на която беше подчертано приятелството между Вашингтон и Пекин.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

„Ние разбираме, че имаме различни виждания, но връзките между нашите народи са трайни. Никога не сме се разбирали по-добре, откакто първите търговски кораби от Ню Йорк напуснаха пристанището, за да акостират на бреговете на Перлената река”, каза Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп посрещна Си Цзинпин с червен килим на самолетната писта

„За по-малко от половин година президентите на Китай и САЩ си размениха държавни визити, с което написаха нова страница в историята на двустранните ни отношения. Днес президентът Тръмп и аз проведохме искрени и задълбочени разговори и постигнахме разбиране по много въпроси”, коментира Си Дзинпин.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Пред Белия дом протестиращи изразиха шумно недоволството си от посещението на китайския лидер. Репортерите на CNN и MS NOW обявиха, че им е бил отказан достъп до официалната вечеря в Белия дом, въпреки че по-рано през деня съдия постанови да бъде вдигната наложената им от Тръмп забрана.

Редактор: Дарина Методиева