Колизеумът ще остане затворен за посетители и днес, след като 22-годишният работник по въжен достъп Андреа Морети загина в нощта срещу 23 септември при падане, докато е монтирал нова осветителна система на историческия паметник.

Археологическият парк „Колизеум“ съобщи, че затварянето е израз на траур и съпричастност към семейството на Морети.

Работник в Колизеума загина, затвориха за посетители античната римска арена

Първоначално паркът реши да затвори за посетители само секцията на второто ниво, където е станал инцидентът. След протест на синдикатите обаче, които настояха целият Колизеум да бъде затворен в знак на уважение и траур, властите разпоредиха пълното му затваряне.

Редактор: Ивета Костадинова