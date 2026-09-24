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Гледачите приготвиха специални лакомства за мечки, еноти и капибари
Животните в сафари парк в Китай получиха празнично меню преди Празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия, съобразени с хранителните нужди на всеки вид.
Млада черна мечка получи лакомство във формата на месечина, а на енотите бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци. Капибарите също бяха изненадани с храна в различни забавни форми.
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Тази година празникът се отбелязва на 25 септември. По традиция той събира семействата за наблюдение на пълната луна и хапване на характерни сладкиши.Редактор: Мария Барабашка
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