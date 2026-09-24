Жълт код за опасност от слани днес е в сила за седем области у нас - София, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19° и 24°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северозапад, след обяд – от югоизток-юг. Максималните температури ще бъдат 20°-23°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините още преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове – сняг. През следващите дни отново в най-високия планински пояс не са изключени символични снеговалежи. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно. От петък до неделя страната ни ще попадне в обхвата на система с ниско налягане. В петък валежи ще има на много места в Западна България, като в отделни точки дъждът ще е напоителен. В събота валежи ще има и в останалата част от страната, като по движението на циклона те ще са по-съществени като количество в централните и източните райони. В последния ден на седмицата локални валежи се очакват в Южна България.

Повишава се вероятността в отделни райони валежите да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще се обърне от северозапад, а в събота - от север-север-изток. Хладно време с минимални температури предимно между 7° и 12°, максимални между 16° и 21°, в петък в югоизточните райони все още до около 25°.

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Редактор: Габриела Павлова