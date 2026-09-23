За втори пореден ден средните цени на горивата у нас се задържат на същите нива. По данни на Fuelo.bg литър А95 се продава за 1,69 евро, дизелът струва 1,96 евро, а пропан-бутанът - 69 цента.

Предстои ли нов ръст в цените на горивата преди началото на отоплителния сезон



Според експерти рафинериите продават гориво на цени, сходни с тези на международните борси. А там те са високи, тъй като Западна Европа не може да произвежда сама достатъчно дизел, за да покрие собственото си потребление. Риск от недостиг на гориво обаче няма.

„Компаниите, които снабдяват пазара на едро у нас, продават горивата на европейските цени на дизела. Те са на рекордни за последните 20 години равнища, защото има глобален недостиг на дизел. Никоя рафинерия в Европа в момента не работи на минимален марж, а на голям такъв. В момента, според мен, се предлагат с 20-30% повече горива на пазара, отколкото е реалното потребление, така че за мен е учудващо колко високи са цените”, коментира енергийният експерт Мартин Владимиров.

Редактор: Ина Григорова