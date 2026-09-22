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Новите технологии са само стъпало към това да останем хора, коментира журналистът Даниел Ненчев
На празничния 22 септември разговорът за изкуството се среща с технологиите. Изкуствен интелект, добавена реалност и 3D анимация дават възможност на публиката да погледне по различен начин към едни от най-знаковите произведения в историята. В изложбата са включени знакови творби от различни световни експозиции и музеи, а съвременните технологии дават нов прочит и поглед над изкуството, което се пренася в София.
Как са избрани картините, какво отличава експозицията и може ли технологиите да направят изкуството по-достъпно за по-широка публика - в студиото на "Обедния информационен блок на NOVA" по темата говори журналистът, специализиран в областта на културата, Даниел Ненчев.
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„Тази изложба работи с отразената светлина на тези знакови произведения на изкуството и всеки може да се наслади на красотата и историята на картините“, обясни той.
Една от особеностите на инсталацията е възможността посетителят да взаимодейства с произведенията. Чрез използването на новите технологии картините вече не са само обекти, които се наблюдават от разстояние.
„В тази инсталация можеш да взаимодействаш с картините – да застанеш пред тях и те да ти говорят. Така можем да обърнем историята към себе си. Общото между тези картини е човешкият елемент“, разказа Ненчев.
Според него технологиите могат да бъдат начин да погледнем отново към човешкото, което стои в основата на произведенията.
„Сега през новите технологии можем да се обърнем към себе си. Другото общо между картините е красотата през вековете“, посочи журналистът.
Сред произведенията, които продължават да предизвикват интерес, е „Мона Лиза“. Според Ненчев интересът към картината не се изчерпва с нейното историческо значение, а се допълва от новите интерпретации и връзки, които се създават около нея.
„Мона Лиза продължава да вълнува и до днес, защото и до днес се създават нови исторически връзки“, каза той.
Чрез генеративния изкуствен интелект посетителите могат да научат повече за историята на произведенията и да ги разгледат през различна перспектива.
„Така днес на нашата изложба може да се научи повече за историята на тези произведения чрез генеративен изкуствен интелект, макар и да не е винаги сполучливо“, допълни Ненчев.
Въпреки че технологиите заемат централно място в експозицията, според Даниел Ненчев тяхната роля е преди всичко да помогнат на хората да се доближат до изкуството.
„Новите технологии са само стъпало за това да останем хора“, подчерта той.
Именно човешкото присъствие и различните интерпретации на човешкия образ са сред основните свързващи елементи в експозицията.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Георги Иванов
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