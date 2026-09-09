Театър „Сфумато“ съществува от 30 години и за това време е изградил своя ниша, работи със своя публика и отстоява своите виждания за това какво е театъра. Правят се срещи и с публиката, защото това е едно от най-важните неща. Това каза в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS Иван Димитров, писател и драматург, пиар на ТР „Сфумато“.

„Проектът по писмата на Мина и Яворов е изключително интересен, върху него ще работи Иван Добчев. Това е едно от нещата, които влязоха при нас от малкия сезон, където актрисата Вяра Миланова представи като презентация своя театрална идея. Тя беше открила случайно писмата между Мина и Яворов, те бяха възбудили нейното въображение и тя виждаше някаква потенциална възможност за представление и представи идеята си като „актьор търси режисьор“, разказа Димитров.

Георги Господинов и Теодора Духовникова за новата постановка „Физика на тъгата”

Програмата включва и постановка по „В полите на Витоша“ от Маргарита Младенова и дебюта на кинорежисьора Милко Лазаров с пиесата „Арабска нощ“, за която са се явили 160 млади актьори.

Какво още очаква зрителите в новия театрален сезон на „Сфумато“ вижте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова