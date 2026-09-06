Новата постановка „Физика на тъгата” по едноименния роман на Георги Господинов ще направи своята премиера през октомври в Народния театър.

„Аз съм много щастлива, както и всички актьори от трупата, които репетираме „Физика на тъгата“, защото Георги Господинов е винаги с нас – на всяка репетиция от първия ден. И това е толкова зареждащо и толкова вдъхновяващо”, каза актрисата Тодора Духовникова в предаването „Събуди се”.

„Всъщност театърът се прави от чувствителни хора. Аз все повече разчитам на чувствителни хора, които имат сърце. Хората събрани там – актьорите, самият Лоренци, това са хора, през които минава всичко, през сърцето им. И това винаги се усеща”, каза писателят Георги Господинов.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова