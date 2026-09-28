Противогрипната ваксинация на децата е важна не само заради тяхното здраве, но и за ограничаване на разпространението на вируса в семейството и обществото. Това обясни в „Пресечна точка” експертът по епидемиология, имунопрофилактика и ваксини доц. д-р Христиана Бацелова.

По думите ѝ на този етап програмата за безплатна противогрипна ваксинация обхваща ограничен брой деца. Предвидено е ваксинирани да бъдат около 17% от децта, а за 10 000 с хронични заболявания е обявена възможност за ваксинация. „Трябва да се има предвид, че децата, които ще се ваксинират за първи път, ще трябва да получат две дози ваксина с интервал от 28–30 дни между първата и втората доза“, обясни Бацелова.

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Тя посочи, че при ограничен брой ваксини е възможно част от желаещите да не успеят да бъдат включени в безплатната програма. Епидемиологът категорично препоръчва противогрипна ваксинация на децата, включително на най-малките, за които тя е приложима. „Аз ваксинирам моите деца, откакто са станали на 6 месеца - вече са почти на 13 години и никога не пропускам“, заяви тя.

Според Бацелова особено внимание трябва да се обръща на децата до 4-5-годишна възраст, при които рискът от тежко протичане и хоспитализация е по-висок. „От друга страна, децата са и суперразпространители - както ги наричат. Заразяват се в организираните колективи, пренасят заболяването вкъщи и заразяват съответно възрастните - родители, баби и дядовци“, обясни тя.

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Доц. Бацелова подчерта, че заложеното в програмата покритие от 17% не е достатъчно, за да се избегне грипна епидемия.Според нея обаче настоящата програма може да бъде начало, а бъдещото ѝ разширяване ще зависи от интереса и реалния брой ваксинирани деца. „Ако има търсене, желание и има много повече желаещи, би могло при възможност от страна на Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите за финансиране на следващата програма да се включи много по-висок процент от децата“, подчерта тя.

И допълни, че колкото повече ваксинирани деца има в училищата и детските градини, толкова по-малко деца ще боледуват и ще се налага да отсъстват от учебния процес.

Тя засегна и проблема със спада на имунизационния обхват за някои от задължителните ваксини. Според Бацелова статистиката може да бъде повлияна и от факта, че част от децата, които отдавна не живеят в България, продължават да фигурират в определени статистически данни.

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В същото време обаче случаите на морбили показват, че проблемът с имунизационния обхват е реален. Епидемиологът предупреди, че ниският ваксинационен обхват създава риск и от завръщане на заболявания, които дълго време са били под контрол. „Не искам пък да си мисля какво би станало с полиомиелита, защото хората пътуват много лесно в днешно време - сменя се континент за по-малко от 10 часа“, изтъкна Бацелова.

По думите ѝ както медицинските специалисти, така и родителите трябва да осъзнават, че намаляването на ваксинационния обхват е риск за цялото общество. Според доц. Бацелова комуникацията за ваксините трябва да бъде насочена към ползите от имунизацията и към конкретните последствия от заболяванията. „Трябва да има информационна кампания с положителните страни на ваксините“, посочи тя.

Епидемиологът даде за пример противогрипната ваксинация и възможността децата да прекарат празниците със семействата си, вместо да се разболеят и да попаднат в болница. Според нея е необходим и строг контрол върху поставянето на ваксините, за да се гарантира, че те действително са приложени.

Според нея противогрипната ваксинация не трябва да бъде ограничавана само до възрастните хора и пациентите с хронични заболявания. „Категорично. Аз също се ваксинирам винаги, никога не пропускам“, заяви тя в отговор на въпрос дали и здравите хора в активна възраст трябва да се имунизират.

Доц. Бацелова подчерта, че грипът не бива да бъде подценяван дори при младите и здрави хора. „Дори при един млад човек в активна възраст, без хронични заболявания, пет дни с висока температура никак не е приятно занимание", изтъкна тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова