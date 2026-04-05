Ваксините за деца срещу грип да станат безплатни. Това предлагат от здравното министерство. До момента те можеха да бъдат поставени по желание от родителите и след като те ги закупят от аптеката.

Ако бъде прието предложението, пуснато за обществено обсъждане, ваксините ще бъдат насочени към следните две групи:

Всички - от половин година до навършени 7 години включително.

При по-големите - между 7 и 17, ще бъдат безплатни за децата с хронични заболявания.



Ще бъдат отпускани и назални, и инжекционни. За по-малките - децата до 2-годишна възраст, са предвидени инжекционни. За останалите деца преценката ще бъде на лекаря.



Идеята на здравното министерство идва заради притеснителни данни, че грипът сред децата е довел до ръст на хоспитализациите, както и до увеличение на разходите на родителите за лекарства.

„По този начин ще се постигне не само индивидуална защита на децата, но и изграждане на колективен имунитет, който би ограничил мащабите на ежегодните грипни вълни в обществото”, е позицията на МЗ.

Здравното министрество предлага безплатни ваксини за деца до 7 години

Личните лекари не за първи път настояват за такава програма, тъй като интересът от страна на родителите е голям, а в пиковите месеци кабинетите са пълни с болни деца.

„Това ще разреши, от една страна, драмата с невъзможността родителите, които желаят да ваксинират децата си, да намерят ваксина и да я поставят. И от друга страна ще им облекчи финансово разходите. Ние много държахме да се включат децата, които отиват в първи клас, за да можем да намалим риска от грипни взривове при най-малките”, каза личният лекар д-р Гергана Николова, която е член на Национален експертен съвет по имунизации.

Здравните специалисти казват, че за разлика от други ваксини, тези срещу грип е добре да се поставят всяка година.

„При грипа ваксината не предпазва от заразяване, но предпазва от тежко протичане на болестта. Вероятността, след като си ваксиниран срещу грип, да се разболееш е два пъти по-малка. А вероятността да прекараш по-леко грипната инфекция е много голяма”, обясни епидемиологът и инфекционист проф. Тодор Кантарджиев.

„Когато за първи път се поставя противогрипна ваксина, се поставят две дози – първа и след това втора. Но следващата година вече се прилага само една доза”, обясни д-р Николова.

Към момента предвидените дози са около 135 000, насочени към всички деца от половин годинка до 7 години, както и за децата с хронични заболявания до 17-годишна възраст.