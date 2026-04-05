Проф. Кантарджиев: Ваксинацията е ключът срещу разпространението на морбили
Случаи на морбили и в София, броят на болните расте
Какво представлява антидотът, спасяващ животи на предозирали с опиоиди
17 години успех: Над 25 000 деца, родени с помощта на Центъра за асистирана репродукция
Ръст на случаите на морбили у нас, заразените вече са 61
Инфекционист: При ваксинационно покритие под 95% рискът от епидемия е реален
До момента те можеха да бъдат поставени по желание от родителите и след като те ги закупят от аптеката
Ваксините за деца срещу грип да станат безплатни. Това предлагат от здравното министерство. До момента те можеха да бъдат поставени по желание от родителите и след като те ги закупят от аптеката.
Ако бъде прието предложението, пуснато за обществено обсъждане, ваксините ще бъдат насочени към следните две групи:
Всички - от половин година до навършени 7 години включително.
При по-големите - между 7 и 17, ще бъдат безплатни за децата с хронични заболявания.
Ще бъдат отпускани и назални, и инжекционни. За по-малките - децата до 2-годишна възраст, са предвидени инжекционни. За останалите деца преценката ще бъде на лекаря.
Идеята на здравното министерство идва заради притеснителни данни, че грипът сред децата е довел до ръст на хоспитализациите, както и до увеличение на разходите на родителите за лекарства.
„По този начин ще се постигне не само индивидуална защита на децата, но и изграждане на колективен имунитет, който би ограничил мащабите на ежегодните грипни вълни в обществото”, е позицията на МЗ.
Здравното министрество предлага безплатни ваксини за деца до 7 години
Личните лекари не за първи път настояват за такава програма, тъй като интересът от страна на родителите е голям, а в пиковите месеци кабинетите са пълни с болни деца.
„Това ще разреши, от една страна, драмата с невъзможността родителите, които желаят да ваксинират децата си, да намерят ваксина и да я поставят. И от друга страна ще им облекчи финансово разходите. Ние много държахме да се включат децата, които отиват в първи клас, за да можем да намалим риска от грипни взривове при най-малките”, каза личният лекар д-р Гергана Николова, която е член на Национален експертен съвет по имунизации.
Здравните специалисти казват, че за разлика от други ваксини, тези срещу грип е добре да се поставят всяка година.
„При грипа ваксината не предпазва от заразяване, но предпазва от тежко протичане на болестта. Вероятността, след като си ваксиниран срещу грип, да се разболееш е два пъти по-малка. А вероятността да прекараш по-леко грипната инфекция е много голяма”, обясни епидемиологът и инфекционист проф. Тодор Кантарджиев.
„Когато за първи път се поставя противогрипна ваксина, се поставят две дози – първа и след това втора. Но следващата година вече се прилага само една доза”, обясни д-р Николова.
Към момента предвидените дози са около 135 000, насочени към всички деца от половин годинка до 7 години, както и за децата с хронични заболявания до 17-годишна възраст.
