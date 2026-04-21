Близо 150 са случаите на морбили в седем области на страната. Това сочат публикуваните вчера данни на сайта Министерството на здравеопазването. Най-много продължават да са случаите във Враца. А 87% от заболелите са деца. Проф. Радка Аргирова, председател на Българското дружество по медицинска вирусология, коментира темата в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Става дума за епидемичен врив, такъв предвиждахме преди две години, тъй като расте броя на децата, които не са ваксинирани, каза тя. И подчерта, че антиваксърското движение също нараства.

Един болен от морбили може да зарази почти всички неимунизирани в затворено помещение

Професорът обясни, че в Румъния има много повече случаи на морбили. Тя каза, че ако един човек разпространява вируса, а около него има 20 неваксинирани, 18-20 ще се заразят.

Аргирова каза, че болестта започва остро и протича остро, а преди появата на обрива - около 12 дни - човек може да заразява. Също така функцията на имунната система е силно понижена. Професорът каза, че последствията може да бъдат много тежки. Тя посочи, че ваксината е изключително ефективна, но ако 95% от населението, което е възприемчиво, е покрито. "Сега ние сме на границата на 90%, а в някои райони и под 90%", допълни Аргирова.

Професорът каза още, че човек макар и да кара вируса леко, може да зарази друг.

Ваксината срещу HPV вируса

Аргирова обясни, че ваксината срещу HPV вируса предпазва от злокачествени образувания, сред които и рак на шийката на матката при момичетата, а при момчетата – рак на пениса.

Тя допълни: "Въпреки, че пациент е ваксиниран, той трябва да прави периодичен преглед и периодично тестване за наличие на HPV ДНК. Също така е възможно повторно заразяване, след като вирусът се е самоизчистил”.

