Щамът „Андес“, открит на круизен кораб, е единственият от хантавирусите, който може да се предава от човек на човек. Той е характерен за Латинска Америка и през 2018 г. епидемия обхваща Аржентина. Според инфекционисти няма риск от епидемия в Европа, тъй като при щама „Андес“ заразяване от човек на човек може да се случи само при много близък контакт. Това го прави слабо заразен.

За сравнение - един заразен с COVID-19 (вариант „Омикрон“) може да зарази до 15 души. Докато при хантавирусите един заразен може да предаде инфекцията на максимум двама души. Вирусът произхожда от гризачи и най-често се предава чрез заразена храна или замърсени предмети. Той няма общо с респираторните вируси като коронавирусите, които са силно заразни.

След смъртните случаи на борда на круизния лайнер: Какво знаем за рядката инфекция хантавирус

Хантавирусите са познати на науката от повече от 80 години, могат сравнително бързо да бъдат диагностицирани и според специалисти се предават трудно между хората, което ги прави слабо заразни.

„Човек се заразява, когато влезе в контакт с телесни течности от голям набор мишевидни гризачи. Много труден е механизмът на предаване на инфекцията от човек на човек - вирусът изобщо не е толкова заразен, колкото други вируси като например варицела или грип. Това са изключително заразни инфекции. Тук няма абсолютно нищо общо - за да се предаде от човек на човек, трябва изключително интимен контакт“, обясни инфекционистът Трифон Вълков.

Трудността при ранното диагностициране на вируса идва от дългия инкубационен период - от 1 до 8 седмици. Според специалисти това може да е причина за появата му на круизния кораб.

Проф. Андрей Чорбанов: Хантавирусът не е заплаха за масова епидемия, у нас трябва да се тревожим за морбили

„Иначе казано, вие може да сте посетили едно място, на което има гризачи, и да сте имали контакт. И след това заразени да се качат на този кораб", заяви Андрей Чорбанов, ръководител на департамент „Имунология“ в БАН.

И допълни: "Не трябва да се изключва локална епидемия при близък контакт с болни, но що се отнася до масова епидемия, именно заради начина на предаване - смятам, че ще бъде много трудно да представлява сериозен проблем“.

Над 25 са видовете хантавируси с различни щамове в различни части на света.