Световната здравна организация увери, че рискът за населението е нисък, след като на круизния кораб „Хондиус“ в Атлантическия океан беше регистрирано предполагаемо огнище на хантавирус. Досега починали са трима души, а други трима са се заразили.

Корабът, собственост на нидерландската компания Oceanwide Expeditions, се намира край Кабо Верде. Той е отплавал от Аржентина преди около три седмици с близо 150 пътници и е преминал през Антарктида. Двама от починалите са нидерландски граждани. Един от заразените се лекува в интензивно отделение в Южна Африка. Засега лабораторно е потвърден един случай на хантавирус, като разследването продължава.

Заразяването с хантавирус е рядко и обикновено се свързва с контакт с гризачи или техни екскременти, а не се разпространява лесно между хората.

Какво е хантавирус?

Хантавирусите са група вируси, които се предават основно от гризачи към хора. Те могат да причинят тежки заболявания като хеморагична треска с бъбречен синдром (по-честа в Европа и Азия) или белодробен синдром (по-често срещан в Северна и Южна Америка). Симптомите включват висока температура, мускулни болки, отпадналост, а в по-тежки случаи - засягане на бъбреците или белите дробове. Смъртността варира, но при някои форми може да бъде висока, особено при късно диагностициране.

През пролетта на 2025 г. същият вирус бе свързан с мистериозната смърт на легендарния американски актьор Джийн Хекман (95 г.) и съпругата му Бетси Аракава (65 г.) в дома им в Санта Фе. Според някои информации имението е било огнище на хантавирус. Докато по-ранни информации свързваха и двамата с вируса, източници посочват, че съпругата е починала от хантавирус, но тестовете на Хекман са били отрицателни.

Домът на двойката е бил „развъдник“ за рядката болест, пренасяна от гризачи. Актьорът е починал около седмица след съпругата си, като причините първоначално са били предмет на спекулации, но по-късно се съобщава за отрицателен тест за вируса. Хантавирусите са сериозна инфекция, която се предава чрез контакт с урина, изпражнения или слюнка на заразени гризачи, като смъртността може да бъде висока.

⇒ хантавирусните инфекции са редки при хората;

⇒ те обикновено са свързани с директен контакт с гризачи или замърсени среди;

⇒ не се предават лесно от човек на човек.

Редактор: Цветина Петкова