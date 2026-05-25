„Понякога не се харесвам така, но мисля, че вече съм го приела и съм намерила начин да го направя от дефект – ефект”, коментира куклената актриса Надежда Георгиева в рубриката „Новите известни”. Тя е създател на съдържание в социалните мрежи, където показва как човек трябва да се радва на живота и да обича себе си такъв, какъвто е.

Надежда Георгиева страда от автоимунното заболяване алопеция ареата, което е причината да няма коса и окосмяване по лицето и тялото. Заболяването не е генетично и може да бъде частично или да засегне цялото тяло. Косата ѝ започва да пада, когато е едва на две години, като през детството си преминава през множество изследвания, болници и опити за лечение.

На 10-годишна възраст Надежда взема решението да прекрати лечението си след консултация с лекар в София. Тя си спомня ясно момента, в който лекарят обяснил, че съществуват инжекции от Италия за намаляване на имунитета, които обаче криели риск от разболяване от други опасни неща и били много скъпи. „Не исках родителите ми да задължняват, не идвам от богато семейство, не сме израснали в разкош и им се е налагало да рискуват много за леченията”, споделя Надежда и допълва, че е предпочела да се приеме такава, каквато е, за да бъде здрава, вместо да залага на нещо козметично, което може да я нарани повече.

Израстването в малък град като Добрич без коса е поставило актрисата в различни ситуации. Тя разказва, че често хората се обръщат след нея, особено когато излиза без кърпа или шапка, и в града ставаш „известна личност” като момичето без коса. Като тийнейджър Надежда се е чувствала самотна и се е сравнявала с другите момичета, които са започвали да ходят по срещи. „Мислех си, че това, че нямам коса, ми пречи да си намеря момче”, казва тя, но с времето е осъзнала, че всичко зависи от това какъв човек си и как се държиш с другите.

Влизането в НАТФИЗ е помогнало на Надежда да вдигне самочувствието си, тъй като нейните професори са я харесали точно по начина, по който изглежда. Тя си спомня първите часове, когато попитала дали може да бъде без шапка, а те ѝ отговорили „Да, моето момиче, моля те, давай, ние сме те избрали такава, каквато си, не се крий по никакъв начин”. Колегите ѝ също често ѝ казват колко е красива и чаровна, което ѝ е помогнало окончателно да види собствената си красота.

