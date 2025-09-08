-
-
-
-
-
-
Той е известен в социалните мрежи като „Кметицата на кича”
Тази седмица герой в рубриката “Новите известни” на „Здравей, България” е Йордан Петков. Той е известен в социалните мрежи като „Кметицата на кича” - човекът, който прави серенади от балкона си в „Борово” и вярва, че един ден жълтите павета трябва да бъдат боядисани в розово.
„В социалните мрежи се появих от скука“, казва младият мъж с усмивка. Роден и израснал във Видин, първите му 18 години са изпълнени с приключения из съседски къщи, филии с слютеница и... доста неразбиране.
Да си артистичен и експресивен в малък град невинаги е прието с отворени обятия. „Когато си различен, хората искат да те направят като тях. Малко ти ударят кенсъл“, споделя той. И твърди, че успява да преодолее отхвърлянето с помощта на "малко самоирония".
Повече гледайте във видеото.
