Снимка: БТА
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Движението беше възстановено предсрочно
Тази сутрин в 05:00 потегли първият влак от метростанция "Хаджи Димитър". "Метрополитен" предсрочно възстанови използването на спирките "Театрална" и "Хаджи Димитър".
Това стана, след като "Метрополитен" възложи на изпълнителя да приключи със строителството по-рано, за да се облекчи трафикът в района. С пускането на метростанциите ще се осигури и по-бързо и удобно предвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити.
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Редактор: Станимира Шикова
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