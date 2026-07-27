Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на актуалната среда за сигурност и рисковете пред България, произтичащи от конфликтите в Близкия изток и Украйна.

По време на срещата представителите на службите за сигурност са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност.

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Те са докладвали, че българските институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си в региона и в рамките на НАТО, за да бъде осигурено своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия.

Обсъден е засилен контрол върху въздушното пространство на страната и действия за гарантиране безопасността на българските граждани.

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Снимка: МС

В работната среща участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, на отбраната Димитър Стоянов, на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев, директорът на Служба „Военно разузнаване“ бригаден генерал Венелин Венев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и временно изпълняващият длъжността директор на служба „Военна полиция“ полковник Християн Христов.

Редактор: Цветина Петкова